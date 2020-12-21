ЕИБ выделит аэропорту "Борисполь" кредит на 270 миллионов евро

Европейский инвестиционный банк выделит 270 млн евро кредита госпредприятию "Международный аэропорт "Борисполь" на реализацию инвестплана по усовершенствованию инфраструктуры и расширению мощностей.

Как сообщили в пресс-службе банка, совет директоров ЕИБ одобрил этот проект 16 декабря, передает Интерфакс-Украина.

В документе ЕИБ указывается, что общая стоимость этого проекта составляет, примерно, 351 млн евро, однако другие источники софинансирования не уточняются.

По данным финучреждения, эта операция покрывается гарантией ЕС для займов ЕИБ за пределами ЕС, а организатор работ должен обеспечить выполнение любых процедур закупок в соответствии с руководством ЕИБ по закупкам и правилами госзакупок ЕС.

Как указано в сообщении банка, основные работы включают реконструкцию западной взлетно-посадочной полосы (18R-36L), которая эксплуатируется более 50 лет и находится в плохом состоянии; связанной с ней параллельной рулежной дорожки, наземного освещения аэродрома и систем посадки по приборам, а также проведение ряда других работ, связанных с инфраструктурой.

Как сообщалось, аэропорт "Борисполь" за 11 месяцев текущего года обслужил 4,83 млн пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, когда услугами аэропорта воспользовались 14,21 млн пассажиров.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.