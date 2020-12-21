Предприятие Минздрава закупило компьютерные томографы еще на 375 миллионов

ГП "Медицинские закупки Украины" Министерства здравоохранения 16 декабря заключило два соглашения о поставке компьютерных томографов в опорные больницы до конца 2020 года на общую сумму 375,52 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

В целом закупили 25 компьютерных томографов с трехлетней гарантией. Комплектация не указана, тогда как осенью она включала монитор ЭКГ, рабочую станцию обработки данных, рентген-защитное стекло, источник бесперебойного питания, автоматический болюсный инжектор, силовой распределительный щит и медицинский принтер для сухой печати снимков.

В частности, ООО "Виас Плюс" за 239,2 млн грн поставит 13 компьютерных томографов Somatom go.Top на 64 среза производства компании "Siemens Healthcare GmbH" (Германия) по 18,4 млн грн.

В сентябре Научно-практический центр профилактической и клинической медицины Госупраления делами заказал другой фирме такой томограф с двухлетней гарантией за 15,7 млн грн. Это на 17% дешевле, но тогда комплект включал только инжектор и набор расходных материалов.

ООО "Протек Солюшнз Украина" за 136,32 млн грн поставит 12 компьютерных томографов Optima CT 540 на 16 срезов производства компании "GE Hangwei Medical System Co. Ltd" (Китай) по 11,36 млн грн. В октябре "Медицинские закупки" заказывали этой компании такие же томографы по такой же цене.

ГП "Медицинскеи закупки" использовали для анализа рынка допороговые торги, а затем заключили соглашения по процедуре COVID-19 с теми участниками, которые отвечали медико-техническим требованиям.

Столичное "Виас Плюс" записано на Ивана Чумака из Ривненской области, а директором является Сергей Мухин. Раньше соучредителями фирмы были Алексей Доморацкий и Андрей Ивчук. С 2013 года фирма получила подрядов на 346,48 млн грн, из которых нынешний - самый большой.

"Протек Солюшнз Украина" во главе с Андреем Скрипкой принадлежит компании "Протек Солюшнз Швейцария" (Швейцария), а бенефициаром через нее является киевлянин Федор Кирпенко. Всего с 2013 года фирма получила государственных подрядов на 2,6 млрд грн.

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Как сообщалось, осенью ГП "Медицинские закупки Украины" подписало семь таких договоров на 1,93 млрд грн. Таким образом, общая стоимость договоров вместе с двумя нынешними составляет 2,30млрд грн.

Напомним, Кабинет министров 8 июля выделил Минздраву из фонда борьбы с COVID-19 средства в размере 5,3 млрд грн на приобретение "оборудование для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах".

В перечень вошли компьютерные томографы, стационарные цифровые рентгеновские агиографический системы для интервенционной кардиологии и общей ангиографии, системы эндоскопической визуализации для операционных отделений. Эти средства получили "Медицинские закупки", однако требования к оборудованию разрабатывал Минздрав. А именно рабочая группа во главе с руководителем ГУО "Политехмед" Ростиславом Картавцевым.