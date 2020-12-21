Нардеп от партии Медведчука рассказал о переговорах о достройке домов банка "Аркада"

Народный депутат от фракции "ОПЗЖ" Дмитрий Исаенко обсуждает достройку жилых комплексов банка "Аркада" с властями Киева.

Об этом Исаенко заявил во время совещания Межведомственной рабочей группы по вопросам содействия пострадавшим инвесторам, передает пресс-служба МВД.

Народный депутат отметил, что в пятницу состоялась встреча в Киевской городской администрации с обманутыми вкладчиками АКБ "Аркада".

"Во время встречи руководство строительной компании "Stolitsa Group" выразило готовность помочь в завершении вышеупомянутого строительства, но при условии всестороннего содействия со стороны Киевского городского совета и государства. Столичные власти уже готова взять на себя определенные обязательства. Завтра проведем встречу с Владимиром Кличко и, надеюсь, достигнем компромисса", – цитирует Исаенко пресс-служба МВД.

В свою очередь заместитель руководителя строительной компании "Stolitsa Group" Владислава Молчанова отметила, что компания уже подготовила список пожеланий и требований к власти, которые необходимо воплотить в жизнь, чтобы решить проблемы недостроев.

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Как сообщалось, ранее мэр Киева Виталий Кличко поручил ХК "Киевгорстрой" провести аудит жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства (ФФС) под управлением банка "Аркада" с целью рассмотрения возможности завершения строительства объектов.

Нардепа от "Оппозиционной платформы "За Жизнь" Дмитрия Исаенко связывают с крупной строительной компанией Perfect Group. Соосновательница строительной компании Stolitsa Group Влада Молчанова на выборах президента-2019 была доверенным лицом Юлии Тимошенко.



Напомним, Национальный банк 25 августа отнес банк "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с резким уменьшением норматива достаточности капитала. С 26 августа в банке введена временная администрация.

Причиной такого решения в НБУ назвали потерю банком права собственности на собственное офисное здание в центре Киева, которое в июле перерегистрировали на топ-менеджеров Burisma Group Николая Злочевского.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители расследуют уголовное дело в отношении 9 млрд грн, собранных в фондах финансирования строительства под управлением банка "Аркада".

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года являлся Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,88 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.