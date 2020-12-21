Запасы угля на складах ТЭС упали c начала месяца на 38%

Запасы угля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний (ГК ТЭС) Украины в период 30 ноября по 21 декабря 2020 года сократились на 38% (на 645,5 тыс. тонн) – до 1,54 млн тонн, в том числе за последнюю неделю – на 19,9% (на 261,2 тыс. тонн).

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Как сообщается, имеющиеся на 21 декабря 2020 года запасы угля антрацитовой группы на складах ТЭС составляют 248 тыс. тонн (-6,6% к 30 ноября 2020 года), газовой – 805,6 тыс. тонн (-43,8%), передает Интерфакс-Украина.

При этом на начало отопительного сезона (19 октября 2020 года) запасы угля на складах ГК ТЭС составляли 2,63 млн тонн угля, что в 2,5 раза (на 1,57 млн тонн) больше по сравнению текущими.

Как сообщалось, установленная мощность ГК ТЭС Украины (без учета оккупированных территорий) составляет 21,842 ГВт. В том числе по виду топлива: на угле газовой группы – 10,72 ГВт (доля – 49,09%), угле антрацитовой группы – 6,52 ГВт (29,85%), на газе/мазуте – 4,6 ГВт (21,06%).