Буславец подала в отставку с должности первого замминистра энергетики
Об этом Буславец сообщила на своей странице в сети Facebook, опубликовав соответствующее заявление.
"Приняла такое решение. Сейчас комментариев о причинах и дальнейших планов не будет", – написала чиновница.
Прийняла таке рішення. Наразі коментарів щодо причин та подальших планів не буде. Але далі обов‘язково буде...Опубліковано Ольга Буславець Понеділок, 21 грудня 2020 р.
Как сообщалось, в понедельник утром бывший исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, которому 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение первым вице-премьером - министром энергетики Украины, подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.
На минувшей неделе Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обнародовало данные, которые могут свидетельствовать о влиянии группы ДТЭК Рината Ахметова на кадровые назначения во власти. В частности, НАБУ опубликовала запись разговора одного из топ-менеджеров ДТЭК, который был осведомлен о всех варантах назначения Ольги Буславец главой Минэнерго еще до этих событий.