Пассажирские перевозки упали с начала года на 40%, – Госстат

Транспортные компании Украины в январе-ноябре 2020 года перевезли 2,35 млрд пассажиров, что на 39,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 года

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Пассажирооборот транспортных предприятий в январе-ноябре 2020 года составил 45,7 млрд. пас. км, что на 53,8% меньше, чем в прошлом году.

Согласно данным Госстата, железнодорожным транспортом в январе-ноябре воспользовалось 62,9 млн пассажиров (с учетом перевозок городской электричкой), что на 56% меньше, чем в январе-ноябре 2019 года, а услугами автомобильного транспорта – 991,3 млн пассажиров (-40,1%).

Авиационный транспорт сократил перевозку пассажиров на 64,6% – до 4,5 млн человек.

Кроме того, по данным Госстата, за одиннадцать месяцев 2020 года трамваями воспользовалось 386,5 млн пассажиров (-32,4% к январю-ноябрю 2019 года), метрополитеном – 371,4 млн (-43,1%), троллейбусами – 528,6 млн (-38,8%).

Перевозка пассажиров водным транспортом уменьшилась на 54,2% и составила около 300 тыс. человек.

Показатели приведены без учета временно оккупированной территории Крыма, Севастополя и части неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей.