Нацбанк продлил льготную реструктуризацию кредитов на время карантина

Национальный банк расширил комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года.

Соответствующие меры предусмотрены постановлением правления НБУ №160 от 21 декабря, которое вступит в силу с 22 декабря, передает пресс-служба регулятора.

"Учитывая развертывания эпидемиологической ситуации, мы решили продлить ряд антикризисных мер и внедрить новые для поддержки банковского сектора и экономики. Наши действия, с одной стороны, позволят снизить регуляторную нагрузку на банки, а с другой – позаботиться о тех отраслях экономики и заемщиках, которые больше всего пострадают от усиленных карантинных мероприятий", – пояснил глава НБУ Кирилл Шевченко.

В частности, продлены сроки, на протяжении которых банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы до 30 апреля 2021 года (для должников - физических лиц) и до 31 мая 2021 года (для юрлиц). Такая реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки также не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию.

Также банкам разрешено не понижать класс заемщика с учетом информации из кредитного реестра до 29 апреля 2021 года, а также не проводить переоценку и проверку состояния залогового имущества – до 30 марта 2021 года.

В части реструктуризации задолженности производителей "зеленой" электроэнергии банкам разрешено не применять отдельные признаки дефолта, если реструктуризации будут проведены до 30 апреля 2021 года, тогда как ранее конечным сроком было установлено 28 февраля.

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Банкам также разрешено проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который должен предусматривать длительный негативный экономический эффект от пандемии.

НБУ также разрешил банкам представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме до 1 марта 2021 года, а также не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

Как отмечают в НБУ, указанное постановление дополняет перечень действий Национального банка, которые уже были введены ранее для поддержания банковской системы на время ограничений, связанных с распространением COVID-19.

В частности, до июня 2021 года в отношении банков и банковских групп не будут применяться меры воздействия за нарушение требований к показателям капитала, ликвидности, кредитного риска и тому подобное. Это решение не распространяется на банки, которые выплатили дивиденды за 2019 год.

НБУ также напоминает, что проведение всех видов плановых выездных проверок приостановлено на период до последнего календарного дня месяца, в котором завершается действие карантина.

Кроме того, Национальный банк отсрочил на два года начало введения нормы по учету в структуре высоколиквидных активов в иностранной валюте не более 80% остатков на корреспондентских счетах в иностранных банках с рейтингом не ниже инвестиционного класса.

В части работы с непрофильными активами банкам было предоставлено больше времени для очистки баланса от активов, которые не используются при осуществлении банковской деятельности.