Кабмин назначил Витренко главой Министерства энергетики

Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании вечером в понедельник, 21 декабря, назначил бывшего исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко первым заместителем министра энергетики, возложив на него исполнение обязанностей главы министерства.

Как сообщает пресс-служба правительства, в то же время Кабмин признал утратившим силу распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко.

Кабинет министров также уволил с должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению.

Как сообщалось, в понедельник утром Юрий Витренко подал декларацию как кандидат на должность заместителя министра энергетики.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада отказалась назначить Юрия Витренко первым вице-премьер-министром - министром энергетики. "За" проголосовали только 186 народных депутатов при минимально необходимых 226 голосах. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил, что Верховная Рада может вернуться к этому вопросу в январе.

Перед голосованием НАК "Нафтогаз Украины" выплатил Витренко около 170 млн грн в виде облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо предназначенной ему денежной премии за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

По словам председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, именно информация о многомиллионных денежных бонусах, полученных Юрием Витренко от НАК "Нафтогаз Украина", стала основой причиной того, что депутаты не поддержали при голосовании его кандидатуру.

Напомним, Юрий Витранко до июля 2020 года занимал должность исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины".