Украина не будет закрывать авиасообщение с Великобританией, – Криклий

Кабинет министров Украины решил не закрывать авиасообщение с Великобританией, заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Об этом Криклий сообщил в своем телеграм-канале.

"У нас с британцами визовый режим, что уже ограничивает количество пассажиров между нашими странами. Сейчас рейсы выполняются преимущественно для возвращения украинцев с учебы из-за границы домой на рождественские каникулы", - сообщил Криклий.

По словам Криклия правительство Украины будет вести мониторинг ситуации с COVID-19 в Великобритании и в случае необходимости изменит это решение.

Ранее о решении прекратить принимать рейсы из Великобритании из-за нового штамма коронавируса объявили Германия, Италия, Франция, Нидерланды и ряд других стран.