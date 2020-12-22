"Энергоатом" продал рекордный объем электроэнергии фирме Коломойского (обновлено)

Подразделение "Энергоатом-трейдинг" НАЭК "Энергоатом" 21 декабря продало на аукционе на Украинской энергетической бирже (УЭБ) по двухсторонним договорам рекордные 13,33 млн МВт-ч (87,7% предложенного объема) электроэнергии с периодом поставки с 1 января до 30 июня 2021 года, что составляет 17,7% прогнозной выработки электроэнергии компанией в следующем году.

По данным биржи, "Энергоатом" реализовал 13,03 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки по средневзвешенной цене 1 159,76 грн за МВт-ч при стартовой 1400 грн за МВт-ч.

При этом львиная доля предложенной электроэнергии – 2500 лотов из 3000 или около 10,8 млн МВт-ч ,– была продана по цене 1150 грн за МВт-ч. По данным источников БизнесЦензора, этот объем приобрел трейдер "Юнайтед Энерджи", связанный с Игорем Коломойским.

Приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, следовательно часть купленной электроэнергии будет перепродаваться на Рынке на сутки вперед (РСВ).

По данным ГП "Оператор рынка", средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в объединенной энергосистеме Украины на торгах на 22 декабря составила 1447,90 грн за МВт-ч.

Кроме того, "Энергоатом" 21 декабря продал 302,42 тыс. МВт-ч "ночной" электроэнергии с графиком поставки с 0:00 до 7:00 по цене 735,24 грн за МВт-ч при стартовой 1000 грн за МВт-ч

В целом, согласно информации на сайте биржи, покупателями элетроэнергии стали девять компаний: ООО "Д. Трейдинг", ООО "Юнайтед Энержи", ООО "Солди Инфинити", НЭК "Укрэнерго", ООО "Укр Газ Ресурс", ООО "ЭТГ", ООО "ВИМК", ООО "Ле Трейдинг Украина" и КП "Кривбасводоканал".

Как сообщалось, на предыдущем, рекордном для "Энергоатома" аукционе, 20 ноября атомщикам удалось реализовать 1,34 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с периодом поставки 1-31 декабря по цене от 1190,00 грн/МВт-ч до 1310 грн/МВт-ч, при средневзвешенной цене 1199,6 грн/МВт-ч.

Тогда покупателями стали 8 компаний. При этом, по информации участников рынка, наибольший объем опять купила компания "Юнайтед Энерджи", которая входит в условную группу Игоря Коломойского.

Согласно прогнозному балансу электроэнергии ОЭС Украины на 2021 год Министерства энергетики, в следующем году объем производства электроэнергии НАЭК составит 75,23 млн МВт-час.