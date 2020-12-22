"Укрпошта" продолжит работу во время праздников и локдауна

Отделение АО "Укрпошта" в праздничные дни и во время усиленного карантина 8 - 24 января работают по обычному графику, с исключением католического Рождества 25 декабря, Нового года 1 января и православного Рождества 7 января.