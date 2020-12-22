Philip Morris подала иск против Украины в международный арбитраж

Компания Philip Morris International подала иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с решением Антимонопольного комитета Украины оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора "Тедис".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", – заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Костас Салварас.

Иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

Как сообщал БизнесЦензор, суд отменил налоговые уведомления-решения о начислении ООО "Тедис-Украина" к уплате 226,42 млн грн налогов.

Суд отменил налоговое начисления "Тедис" за платежом налога на прибыль в сумме 215,32 млн грн, налога на добавленную стоимость в сумме 7,39 млн грн и штрафа 3,69 млн грн. Речь шла о занижении фирмой налогов на указанные суммы за 2015 год.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

После оглашения результата суда юридическая фирма Integrites сообщила о защите одного из крупнейших трейдеров табачных изделий от претензий налоговой. "Интегритес" принадлежит Руслану Бернацкому, мужу экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой, фигурировавшей в деле НАБУ.