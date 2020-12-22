Новини

Philip Morris подала иск против Украины в международный арбитраж

8 29614
Philip Morris подала иск против Украины в международный арбитраж
Компания Philip Morris International подала иск о двустороннем инвестиционном арбитраже против правительства Украины в связи с решением Антимонопольного комитета Украины оштрафовать компанию по делу оптового дистрибутора "Тедис".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Решение Комитета является явным нарушением прав инвестора. Мы считаем, что этот спор между инвестором и государством будет иметь крайне негативное влияние на инвестиционную привлекательность Украины, а также на репутацию страны в целом", – заявил генеральный директор "Филипп Моррис Украина" Костас Салварас.

Иск подан 21 декабря в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (Вашингтон, округ Колумбия, США) в связи с нарушенными, по мнению заявителей, двусторонних соглашений о взаимной защите инвестиций с США и Швейцарией.

Как сообщал БизнесЦензор, суд отменил налоговые уведомления-решения о начислении ООО "Тедис-Украина" к уплате 226,42 млн грн налогов.

Суд отменил налоговое начисления "Тедис" за платежом налога на прибыль в сумме 215,32 млн грн, налога на добавленную стоимость в сумме 7,39 млн грн и штрафа 3,69 млн грн. Речь шла о занижении фирмой налогов на указанные суммы за 2015 год.

ООО "Тедис Украина" зарегистрировано на четыре кипрские компании "Мегаполис Юкрейн Инвестмент Лимитед", "Эбромар Индастриз Лимитед", "Лидертано Холдингс Лтд" и "Пласидо Холдингз Лимитед". Бенефициарными владельцами выступают одесский бизнесмен Борис Кауфман, а также Ричард Дориан и Ричард Даксбери из Англии.

После оглашения результата суда юридическая фирма Integrites сообщила о защите одного из крупнейших трейдеров табачных изделий от претензий налоговой. "Интегритес" принадлежит Руслану Бернацкому, мужу экс-замминистра юстиции Натальи Бернацкой, фигурировавшей в деле НАБУ.

Топ коментарі

  • ватникобой
    бойкотировать надо Зебила и его суды, которые содрали бабло с инвесторов в виде штрафов, а Кауфману все простили, хотя схему замутил именно он)
  • Roman Kovalyov
    Все компании заплатили штраф, а Кауфман платить и не думал, он с Зеленским на короткой ноге, кроме того международные табачные компании оказались заложниками схем Кауфмана и попали под штрафы. Надеюсь что решения международных судов против Украины немного ограничат непомерные "аппетиты" сомнительных дельцов, а также прислуживающих им украинских силовиков и чиновников.
  • ватникобой
    я так понял, что пришло осознание что Зеленский недекватен и договариваться с ним все равно что взять обещание у барана не есть траву. Поэтому его будут воспитывать деньгами, наказывая за любое глупое решение финансово. Палкой по горбу бить ведь как то не принято в цивилизованном мире, а жаль
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини