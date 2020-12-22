Крупные сети АЗС продолжают повышать стоимость бензина и дизтоплива

Розничные операторы АЗС 22 декабря повысили цены на бензины и дизельное топливо, свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы "А-95"

Сеть UPG подняла цены на все виды топлива на 30 копеек за 1 литр: бензин А-92 в этой сети подорожал с 23,60 до 23,90 грн/л, А-95 - с 24,60 до 24,90 грн/л, дизельное топливо - с 22,60 до 22,90 грн/л, сообщает encorr.

В столичной сети АЗС KLO на 20 коп./л подорожал только бензин марки А-95 (до 26,79 грн/л).

Сеть АЗК "Параллель" увеличила стоимость топлива на 50 коп./л: А-92 - до 26,82 грн/л, А-95 - до 27,82 грн/л, ДТ - до 26,82 грн/л. На 50 коп./л топливо подорожало также в сети "Овис".

На станциях Chipo бензины подорожали на 52 коп./л, ДТ - на 32 коп./л. Такие сети как AMIC, "Катрал" и SUN OIL подняли цены в переделах 10-15 коп./л.

В "А-95" отметили, что средняя цена по стране бензина А-92 22 декабря составила 23,90 грн/л, А-95 подорожал до 24,94 грн/л, ДТ - до 24,28 грн/л.

Таким образом, средний рост цен за выходные составил по Украине 3 коп./л.

Топливо в розничных сетях АЗС начало дорожать во второй половине ноября. Основная причина - рост цен в Европе. С начала ноября по 18 декабря цены на бензин в Европе выросли на $111/т (33%), на ДТ - на $126/т (41%). Среди внутренних факторов следует выделить девальвацию гривны относительно евро с 33,4 до 34,2 грн/евро.