Зеленский нашел замену Ермаку для общения с протестующими предпринимателями

Владимир Зеленский решил создать Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства в качестве консультативно-совещательного органа при президенте.

Соответствующий указ №582/2020 от 22 декабря обнародован на сайте главы государства.

Главой Совета по содействию развитию малого предпринимательства назначена заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко, тогда как ранее решать вопросы предпринимателей президент поручал главе Офиса Андрею Ермаку, который провел одну встречу с представителями протестующих ФЛП в минувшую пятницу.

Основными заданиям Совета указана подготовка и внесение на рассмотрение президента предложений о возможных путях, механизмах и способах решения проблемных вопросов развития малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства.

В состав Совета, кроме представителей Офиса президента и органов власти, войдут представителей общественных объединений, представляющих интересы субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства, эксперты по вопросам развития малого предпринимательства.

Как сообщалось, неделей ранее на фоне протестов предпринимателей в Киеве Офис президента заявлял, что Владимир Зеленский решил создать координационный совет с целью наработки законодательных изменений по комплексному решению проблем микробизнеса под руководством главы Офиса Андрея Ермака. Тогда Ермак сообщал, что он лично возглавит координационный совет и будет модерировать диалог с представителями предпринимателей.



Президент Владимир Зеленский 22 декабря назначил заместителем главы Офиса президента Юлию Свириденко, которая до последнего времени занимала должность первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.



