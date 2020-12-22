ДТЭК Ахметова планирует продолжить скупку облэнерго

Энегохолдинг ДТЭК Рината Ахметова заинтересован в покупке новых электросетевых активов в Украине.

Об этом генеральный директор компании Максим Тимченко заявил в ходе презентации стратегии компании до 2030 года, передает Интерфакс-Украина.

"Я считаю, что все бизнесы ДТЭК, так или иначе, связаны с тем, насколько успешно будут развиваться "ДТЭК Сети"… В нашей долгосрочной стратегии мы говорим о расширении портфеля активов, мы готовы дальше участвовать в приобретении сетевых компаний как в Украине, так и вне ее", – сказал Тимченко.

Как сообщалось, в мае 2019 энергохолдинг ДТЭК завершил сделку по приобретению 68,29% акций АО "Одессаоблэнерго" и 94% ЧАО "Киевоблэнерго" у холдинга VS Energy.

Напомним, в декабре 2020 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила тарифы операторов систем распределения на 2021 год с учетом стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифы), в том числе для шести компаний из холдинга ДТЭК Рината Ахметова: "ДТЭК "Днепровские электросети", "ДТЭК "Киевские электросети", "ДТЭК "Донецкие электросети", "ДТЭК "Киевские региональные электросети", "ДТЭК "Одесские электросети" и "ДТЭК "Высоковольтные сети".

Пять из них входят в перационный холдинг "ДТЭК Сети" занимается распределением электроэнергии в Киеве, Днепропетровской, Донецкой, Киевской и Одесской областях.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем кэпитал менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова.