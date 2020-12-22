Кабмин упростил предоставление гарантий по кредитам в 2020 году

Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления государственных гарантий на портфельной основе в 2020 году, упростив условия участия потенциальных банков-кредиторов в отборе для получения частично гарантирование государством обязательств по портфелю кредитов малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на заседании правительства 21 декабря.

Как уточнили в министерстве, в Порядок также будут внесены следующие изменения:

сняты ограничения относительно наличия в портфеле потенциальных банков-кредиторов не менее 500 кредитных договоров;

сняты ограничения по результатам аудита банков-кредиторов исключительно по формированию модифицированного мнения;

упрощается и сокращается во времени процедура формирования портфеля кредитов вследствие изъятия требования согласования реестра кредитов гарантом;

продлевается срок подачи заявок для участия в программе банками-кредиторами;

уменьшается размер платы агенту на этапе подготовки документов, пока банки-кредиторы еще не предоставляют кредиты и не имеют источников для возмещения своих расходов.

"Планируется, что реализация данного проекта увеличит круг потенциальных кредиторов, повысив конкуренцию между ними, окажет положительное влияние на реализацию программы в целом и стоимость кредитов для МСП, в частности", – отмечают в Минфине.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон относительно предоставления государственных гарантий на портфельной основе 22 сентября.

Документом предусмотрена возможность предоставления в 2020 году государственных гарантий по кредитам для микро-, малого и среднего бизнса в объеме до 5 млрд грн на портфельной основе.

25 ноября Кабмин утвердил условия портфельных гарантий по кредитам.