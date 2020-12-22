Мировые цены на чугун подскочили до максимума за 9 лет

Цены на передельный чугун достигли максимума за 9 лет, увеличившись во втору декаду декабря на $40 за тонну на всех региональных рынках.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Укрпромвнешэкспертиза", которое занимается изучением украинских и международных рынков.

Так, цены на чугун на рынке США достигли $505 за тонну на условиях поставки cif (в порту отгрузки), что является максимальным значением за последние девять лет. На рынке Турции рабочий диапазон цен составляет $505-510 за тонну cif.

"Существенный скачок цен не повлиял на стремление покупателей приобрести материал, так как ожидается еще большее удорожание", – отмечается в сообщении.

Согласно прогнозам аналитиков "Укрпромвнешэкспертизы" в ближайшие недели котировки передельного чугуна продолжат расти на фоне ожидаемого увеличения стоимости стального лома, плавного улучшения спроса на плоский прокат и снижения запасов передельного сырья у ключевых импортеров в Турции и Италии. Также росту цен поспособствует и низкая загрузка доменных мощностей в Бразилии и России.

В сообщении отмечается, что тенденция ценового роста на рынках чугуна поддерживается и на рынках металлолома. При этом цены на лом вышли на максимальный уровень за последние 8 лет.

В частности, на рынке Турции сейчас диапазон цен на лом HMS 1&2 (80:20) составляет $430-440 за тонну cif.

Аналитики "Укрпромвнешэкспертизы" прогнозируют, что в ближайшие недели котировки металлолома будут увеличиваться ввиду ограниченного предложения на внутреннем рынке США и ЕС, а также ожидаемого возрастания спроса на длинный прокат. Дополнительным фактором роста цен станет формирование зимних складских запасов крупнейшими потребителями в Турции и Южной Корее.

По данным Государственной таможенной службы, Украина в январе-ноябре 2020 года увеличила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,83 млн тонн. В денежном выражении экспорт чугуна за этот период возрос на 11,7% – до $826,09 млн.

При этом экспорт осуществлялся в основном в США (58,72% поставок в денежном выражении), Китай (22,18%) и Турцию (6,44%).