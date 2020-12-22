Украина поднялась на 13 место в рейтинге производителей стали Worldsteel

Украина по итогам ноября из-за низкой сопоставимой базы увеличила производство стали на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 1,733 млн тонн (в ноябре-2019 - 1,325 млн тонн), переместившись с 14-го на 13-е место в рейтинге Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В ноябре зафиксирован рост выплавки стали к ноябрю-2019 в большинстве стран первой десятки, кроме Японии, США и Южной Кореи, сообщает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам ноября выглядит следующим образом: Китай (87,66 млн тонн, рост на 8%), Индия (9,25 млн тонн, рост на 3,5%), Япония (7,26 млн тонн, падение на 5,9%), США (6,12 млн тонн, падение на 13,7%), РФ (5,86 млн тонн, "плюс" 1,9%), Южная Корея (5,76 млн тонн, "минус" 2,4%), Вьетнам (4,1 млн тонн, рост на 166,7%), Германия (3,38 млн тонн, "плюс" 14,8%), Турция (3,22 млн тонн, рост на 11,6%) и Бразилия (2,95 млн тонн, рост на 11,2%).

Далее следуют Иран (2,58 млн тонн, рост на 14,1%), Италия (2,05 млн тонн, рост на 3,2), Украина (1,73 млн тонн, рост на 30,8%), Тайвань (КНР, 1,57 млн тонн, снижение на 5,2%) и Мексика (1,45 млн тонн, "плюс" 1,7%).

В целом в ноябре 64 страны произвели 158,26 млн тонн стали, что на 6,6% больше, чем в ноябре-2019.

За 11 месяцев 2020 года 64 страны произвели 1,67 млрд тонн стали, что на 1,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, Украина по итогам работы металлургических предприятий в октябре 2020 года увеличила производство стали на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 1,65 млн тонн, переместившись с 13 на 14 место в рейтинге Worldsteel.

Напомним, Украина в 2019 году произвела 20,8 млн тонн стали и заняла в рейтинге 13-е место (в 2018 году – 21,1 млн тонн, 13-е место).