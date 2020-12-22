Минрегион предложил новую реформу Строительной инспекции вместо запущенной Шмыгалем

Министерство развития громад и территорий предлагает правительству объединить в одно ведомство ранее созданные в рамках объявленной реформы органы в сфере градостроительного контроля – Государственную инспекцию градостроительства и Государственную сервисную службу градостроительства.

Об этом в ходе "круглого" стола "Реформа ГАСИ: новая концепция" заявил первый заместитель министра развития громад и территорий Василий Лозинский, передает Интерфакс-Украина.

"Разработано и подано на рассмотрение Кабинета министров постановление о том, что на переходный период продолжается ликвидация ГАСИ… работая ориентировочно около двух месяцев, до конца зимы. В то же время, если проект постановления сегодня будет позитивно рассмотрен, то Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба будут объединены в одну структуру, рабочее название на сегодня – Государственная инспекция градостроительного контроля", – рассказал заместитель министра.

По его словам, новый орган будет осуществлять, в том числе функции, ранее возложенные на ГАСИ, для регулирования отрасли в переходной период, как минимум, до начала весны.

Чиновник предположил, что соответствующее постановление может быть рассмотрено и принято правительством во вторник.

Лозинский добавил, что также необходима доработка предложенного Верховной Раде законопроекта о реформе отрасли архстройконтроля, так как текущий вариант вряд ли получит поддержку народных депутатов.

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Напомним, 13 марта Кабмин принял решение о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создание вместо нее трех новых органов: Государственной сервисной службы градостроительства, Государственного агентства техрегулирования и Государственной инспекции градостроительства, которая оставит за собой функцию надзора и контроля в строительстве.

Реформой Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) занимался лично премьер-министр Денис Шмыгаль, еще в конце сентября он заявлял, что она будет завершена до конца октября и к этому времени покажет результаты.

Однако уже 21 октября СБУ провела более 50 обысков по делу о незаконной выдаче строительным компаниям разрешительных документов и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию. По данным следствия, в состав организованной группы входили бывшие и действующие чиновники ГАСИ и должностные лица других органов государственной власти.

По данным источников Цензор.НЕТ, обыски СБУ были проведены в Центральном аппарате ГАСИ, столичном Департаменте ГАСИ и у помощника нардепа "Слуги народа" Андрея Клочко – Александра Сергиенко.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, в этом деле фигурирует экс-руководитель аппарата премьера-министра Шмыгаля Татьяна Кривенко и ее брат – сотрудник Офиса президента Владимир Родин, также известный как владелец компании "Building Development Holding".