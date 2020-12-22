Китайская Huawei построит первый завод в Европе

Китайская Huawei Technologies Co. построит свое первое производственное предприятие в Европе, выбрав в качестве его расположения бизнес-парк в городе Брюмат на северо-востоке Франции.

Как сообщается в пресс-релизе компании, инвестиции в завод составят 200 млн евро, он позволит создать 300 рабочих мест на первом этапе и 500 в долгосрочной перспективе, передает Интерфакс-Украина.

Предприятие будет заниматься производством технологических решений для мобильных сетей на сумму 1 млрд евро в год для европейских клиентов Huawei.

В настоящее время у компании в Европе находятся 23 научно-исследовательских центра, более 100 университетов-партнеров, свыше 3,1 тыс. поставщиков.

Huawei объявила о планах построить первый европейский завод во Франции в прошлом году. Европа является крупнейшим зарубежным рынком для компании в условиях санкционного давления на компанию со стороны властей США .



