Госгеонедр впервые выставила на электронный аукцион участок для добычи золота

Государственная служба геологии и недр впервые выставила на электронные торги спецразрешение на разработку участка с залежами золота.

Как сообщает пресс-служба Госгеонедр, речь идет о Желтоводской площади, которая расположена в Днепропетровской области.

Площадь участка составляет более 1 тысячи га.

"На нем определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующего полезного ископаемого). Участок предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет. Стартовая стоимость лота 4,48 млн грн", – сказано в сообщении.

В целом на аукционе 23 декабря Госгеонедр предложила инвесторам 13 участков с залежами руд золота, марганца, а также янтаря, подземных вод, каолина.