Потребители газа в Черновицкой области получили новые возможности для управления счетами онлайн

С 2015 года количество использующих сервис "Личный кабинет" на сайте 104.ua потребителей природного газа Черновицкой области достигло 91 тыс.

Как сообщает пресс-служба АО "Черновцыгаз", таким образом почти 50% клиентов выбрали удобный и быстрый способ управления расчетами за газовые услуги с помощью "Личного кабинета". Для них специалисты компании разработали новый интерфейс и добавили много удобных функций, которые значительно расширили функционал и облегчили интуитивное пользование платформой.

"За пять лет личный кабинет обновился и стал еще более удобным – регистрация доступна по телефону или е-mail, клиенты могут добавлять до 25 счетов в свой аккаунт, оплачивать услуги и управлять личными счетами в различных газовых компаниях независимо от их места расположения", – отметила начальница управления внешних коммуникаций АО "Черновцыгаз" Виктория Голодняк.

В компании отмечают, что теперь интерфейс "Личного кабинета" адаптирован под все виды гаджетов (компьютер, планшет или смартфон), а также операционные системы Android и iOS. На новой платформе 104.ua также реализована функция оплаты в "один клик" по счетам за услуги. В таком случае расчет по двум счетам производится одним платежом и позволяет клиентам экономить на комиссии.

Кроме того, удобным дополнением является возможность автоматической передачи объемов потребленного газа. Для этого необходимо лишь присоединить к своему счетчику модем 104.ua SMART. Система позволяет автоматизировать учет природного газа и освободить клиентов от необходимости ежемесячно передавать показания счетчиков в газовую компанию лично.

АО "Черновцыгаз" – единственная на территории Черновицкой области компания-лицензиат по распределению природного газа. АО "Черновцыгаз" эксплуатирует 8788 км газопроводов. В 2019 году предприятие транспортировало около 250,1 млн кубометров природного газа. Клиентами компании являются более 230 тыс. семей Черновицкой области и более 3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

"Региональная Газовая Компания" – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизации отрасли и внедрения европейских стандартов работы операторов ГРМ. Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний, в которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.