"Энергоатом" открыл первую очередь нового хранилища ядерного топлива. ФОТО

ГП "НАЭК "Энергоатом" открыл первый пусковой комплекс Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения, предназначенный для хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ) с Ривненской, Хмельницкой и Южно-Украинской атомных электростанций.

Открытие объекта состоялось 22 декабря при участии руководства "Энергоатома", а также представителей Holtec International и других компаний-партнеров, передает пресс-служба компании.

Стоимость первого комплекса Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива составляет около 2 млрд грн. Общая стоимость всего проекта, который будет состоять из 15 пусковых комплексов, рассчитана на уровне 37 млрд грн. Полностью завершить реализацию проекта планируется до 2040 года.

Сейчас построены все строительные конструкции и инфраструктура по приему и хранения ОЯТ, а также сама площадка, на которой будут располагаться контейнеры с отработанным топливом. Уже начата пусконаладка и испытания оборудования компании Holtec International.

В рамках первого пускового комплекса установлены четыре системы хранения топлива, которые расположены под открытым небом. Топливо будет храниться в двустенных контейнерах из нержавеющей стали, загруженных в защитные бетонные модули, которым не страшна непогода или стихийные бедствия.

Партию из 94 контейнеров собственного производства на сумму $300 млн для первых четырех пусковых комплексов ЦХОЯТ предоставит компания Holtec International. В дальнейшем Украина сможет производить контейнеры самостоятельно.

В целом на площадке ЦХОЯТ будет расположено 458 металлобетонных контейнеров HI-STORM с функциями биологической защиты и пассивного теплоотвода, которые смогут вместить 16 529 отработанных топливных сборок.

Многослойные контейнеры HI-STAR будут доставлять топливо в ЦХОЯТ по железной дороге в многоцелевых цилиндрических контейнерах (МЦК) из нержавеющей стали с двойным корпусом, которые герметизируются сваркой.

Уже на площадке Хранилища будет происходить перегрузка БЦК с транспортных HI-STAR в контейнеры для хранения HI-STORM. С помощью очень мощного крана контейнеры, каждый весом около 200 тонн, будут грузить на вертикальный контейнерный транспортер, перевозить их на спецплощадку для длительного хранения. Процесс хранения ОЯТ в Хранилище будет гарантировать и контролировать МАГАТЭ.

В компании подчеркивают, что эта технология получила лицензию Комиссии ядерного регулирования США (US NRC), а также прошла государственную экспертизу в Украине. Подобные хранилища с использованием оборудования и технологий Holtec эксплуатируются в Испании. Оборудование Holtec для сухого хранения ОЯТ используют также в Бельгии, Швеции, Великобритании и США.

"По оценкам специалистов, Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива не будет вредного воздействия на окружающую среду в целом и грунтовые воды числе даже в случае внепроектной аварии... Зона потенциального влияния на окружающую среду даже в случае максимальной проектных и внепроектных аварий охватила бы территорию радиусом до 1 км. Ближайшие к ЦХОЯТ населенные территории - в 13 километрах от него", – уверяют в "Энергоатоме".

В то же время "Энергоатом" отмечает, что полноценная работа первого пускового комплекса стартует в мае 2021 года – после завершения строительства 43-километровой железнодорожной колеи, которая ведет к Хранилищу и соединит его с железнодорожной сетью Украины.

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Напомним, в мае НАЭК "Энергоатом" прогнозировал завершение строительно-монтажных работ на площадке строительства ЦХОЯТ к концу сентября 2020 года. Ожидалось, что введение в эксплуатацию ЦХОЯТ, строительство которого начато в 2017 году, устранит необходимость вывоза ОЯТ в Россию, что позволит экономить $130-150 млн в год. Кроме того, уход от зависимости хранения ОЯТ в РФ усилит энергобезопасность Украины. Так, в начале 90-х Россия три года не принимала украинское ОЯТ, и украинские АЭС находились на грани остановки из-за переполненных хранилищ в приреакторных бассейнах.

Генеральным подрядчиком строительства ЦХОЯТ является ООО "СК "Укрбудмонтаж", входящее в корпорацию "Укрбуд".

В августе СБУ заявила, что разоблачила руководство корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях при строительстве объектов хранения радиоактивных отходов на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Перед этим Антимонопольный комитет (АМКУ) оштрафовал на 117 млн грн ООО "СК "Укрбудмонтаж" и ЧАО "Укрэнергомонтаж", входящие в корпорацию "Укрбуд", за сговор на конкурсе подрядчиков, объявленных ГСП "Чернобыльская АЭС" и НАЭК "Энергоатом".

Владелицей "СК "Укрбудмонтаж" на время проведения тендера являлась супруга президента "Укрбуда" и экс-депутата Киевсовета от "УДАРА" Максима Микитася Наталья. Ранее директором был нынешний помощник нардепа Микитася – Андрей Якусевич. Сейчас фирма записана на Юрия Грегуля.