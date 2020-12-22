Канада представила водородную стратегию для производства чистого топлива

Канада представила водородную стратегию для создания чистой топливной промышленности.

Министр природных ресурсов Шеймус О'Реган заявил, что Канаде понадобится от $5 до $7 млрд краткосрочных инвестиций для развития водородной промышленности.

Правительство призвало инвесторов стимулировать развитие сектора чистого топлива, стоимость которого может составить 50 млрд канадских долларов ($39,2 млрд). Развитие сектора поможет создать 350 тыс. рабочих мест и достичь нулевых выбросов к 2050 году.

Министр пообещал не выделять на эти цели новых федеральных средств. Однако на прошлой неделе правительство объявило о создании инвестиционного фонда в размере $1,5 млрд для низкоуглеродного топлива, включая водород.

Канада является четвертым по величине производителем нефти в мире. И ее энергетический сектор сильно пострадал от резкого падения спроса в результате пандемии COVID-19.

Так называемый "голубой" водород, полученный из природного газа, стал потенциально положительным поворотным моментом для нефтяных компаний. Западная провинция Альберта, в которой сосредоточена основная часть канадской энергетики, приветствует новую национальную стратегию. Однако критики говорят, что "голубой" водород равносилен субсидии на ископаемое топливо.

"Хотя водород преподносится как ключевое решение для защиты климата, этого не будет, пока его производство будет основываться на ископаемом топливе, а не на возобновляемых источниках энергии", – сказала Джули Левин с Environmental Defense.

Экологические группы хотят, чтобы приоритетом для канадского правительства стал "зеленый" водород, получаемый с использованием возобновляемых источников электроэнергии.

Представитель министра энергетики и природных ресурсов Квебека сообщила, что с провинцией, которая обладает богатыми гидроэнергетическими ресурсами и потенциалом стать крупным производителем "зеленого" водорода, консультации по федеральному плану не проводились, и Квебек разрабатывает собственную водородную стратегию.

Федеральный министр окружающей среды и изменения климата Канады Джонатан Уилкинсон заявил, что даже "голубой" водород снизит выбросы и не является субсидией на ископаемое топливо.