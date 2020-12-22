ЕБРР выделил Кохавинской бумажной фабрике 14 миллионов евро кредита на развитие производства

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере до 13,8 млн евро в виде двух выделенных траншей для ПАО "Кохавинская бумажная фабрика" для финансирования строительства нового производственно-складского корпуса.

Согласно сообщению ЕБРР, проект предполагает строительство завода по производству бумажных изделий на основе целлюлозы, передает Интерфакс-Украина.

"Это позволит компании выйти в сегмент розничной продажи салфеток более высокого качества, удвоить объемы их производства и повысить операционную эффективность. Капитальные затраты на расширение производственных мощностей включают в себя бумажные и конвертирующие машины, строительство промышленного производственного и складского цеха", – отмечается в сообщении банка.

Общая стоимость проекта составит 28,5 млн евро.

"Кохавинская бумажная фабрика" выпускает туалетную бумагу, салфетки и полотенца из макулатурного сырья (ТМ "Кохавинка", "Веселый размер", "Великан").

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Как сообщалось, акционеры предприятия одобрили привлечение кредита ЕБРР в объеме до 17 млн евро для финансирования строительства нового производства на собрании 10 ноября. По решению собрания, в залог по кредиту будет передано имущество фабрики, рыночная стоимость которого превышает 50% стоимости активов (по данным последней финансовой отчетности).

По объемам выпуска туалетной бумаги "Кохавинская бумажная фабрика" занимает третье место в Украине после Киевского картонно-бумажного комбината и АО "ВГП " (ТМ "Рута"), которые в том числе использует в качестве сырья для производства бумаги-основы привозную целлюлозу.

"Кохавинская бумажная фабрика", работающая с 1939 года, производит бумагу-основу для товаров санитарно-гигиенического назначения, а также туалетную бумагу и бумажные полотенца. Мощность бумажных машин – 19 тыс. тонн в год, перерабатывающего оборудования – 90 млн рулончиков в год.

Фабрика экспортирует около 40% реализуемой продукции. Основные потребители за рубежом - Чехия, Румыния, а также компании из Беларуси, Молдовы, Венгрии и Нидерландов.

По данным ассоциации "Укрпапир", в январе-октябре 2020 года фабрика увеличила объем производства на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года - до 487,7 млн грн.



