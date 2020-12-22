Власти России признали падение добычи нефти и газа

Производство нефти в России в 2020 году составит 514 млн тонн, что на 8,4% ниже прошлогодних показателей. Добыча газа снизится на 5% и составит около 700 млрд кубометров.

Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает enkorr.

Новак отметил, что национальная нефтедобыча восстановилась примерно на 25% уже в связи с растущим мировым спросом. Говоря о газовой отрасли, вице-премьер РФ указал, что она была затронута коронавирусной пандемией в меньшей степени, чем нефтяная, поскольку здесь меньше потребителей зависят от мобильности.

Ранее, как сообщалось, российский "Газпром" увеличил в четыре раза бронирование дополнительных транзитных мощностей через Украину на январь 2021 года по сравнению с уровнем дополнительного бронирования в конце 2020 года.