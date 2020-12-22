"Укроборонпром" потратит 34 миллиона на аудит своих предприятий
Согласно тендерной документации в системе ProZorro, конечный срок подачи предложений на тендер – 22 января 2021 года, начало аукциона запланировано на 1 марта 2021 года, передает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что победитель конкурсной процедуры должен предоставить услуги по аудиту консолидированной/комбинированной финансовой отчетности заказчика, а также всех предприятий-участников заказчика и акционерных обществ, управление корпоративными правами государства относительно которых переданы заказчику.
Как сообщалось, аудит "Укроборонпрома" за 2018-2019 годы проводит компания Baker Tilly Ukraine, она победила в соответствующем тендере с предложением 29,34 млн грн. Срок выполнения работ – до 10 апреля 2021 года.
Как отмечали в "Укроборонпроме", это станет первым консолидированным аудитом концерна за всю историю его существования. До этого международные аудиты проводились только в отдельных предприятиях-участниках концерна.
В частности, Baker Tilly Ukraine уже проводила независимый финансовый аудит государственной компании по экспорту и импорту продукции и услуг военного и специального назначения "Укрспецэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром".