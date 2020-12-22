"Наше радио" сменило владельца

Радиохолдинг "ТАВР-медиа", весной текущего года получивший контроль над ООО "Катапульта" (владеет 100% ОАО "Наше Радио"), продал компанию народному депутату шестого созыва Виктору Павленко (ранее входил в состав фракции "Блок Юлии Тимошенко").

Согласно сообщению в системе раскрытия информации НКЦБФР, Павленко стал владельцем 100% простых именных акций ОАО "Наше Радио", передает Интерфакс-Украина.

Датой завершения сделки указано 18 декабря.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, Павленко также являлся главой наблюдательного совета ЗАО "Таврийские игры", занимающегося организацией концертных мероприятий.

Согласно Единому госреестру юридических лиц и физлиц-предпринимателей, до покупки компании Павленко бенефициаром ООО "Катапульта" была указана финансовый директор "ТАВР-медиа" Инна Черкашина.

Ранее радиостанция "Наше радио" входила в медиахолдинг UMH украинского олигарха Сергея Курченко. По данным СМИ, "Тавр Медиа" приобрела радиостанцию "Наше радио" весной 2020 года за $3,8 млн у Александра Карташова.

Радиохолдинг "ТАВР Медиа" является одним из крупнейших в Украине. В него входят радиостанции "Хит FM", "Русское радио Украина", "Кiss FM", "Радио Рокс", "Мелодия FM", Relax.

Согласно информации радиохолдинга, доля TAVR Media среди радиогрупп на рынке Украины составляла 35,07%.

По данным Единого госреестра физических- и юрлиц-предпринимателей, бенефициарным собственником "ТАВР Медиа" выступает Ольга Матвеева. По последним данным, среди собственников компании также Виктор и Ольга Пинчуки, а также основатель компании "Таврийские игры", экс-депутат Николай Баграев.