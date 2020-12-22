Минфин разместил облигации на 22 миллиарда, повысив ставки
Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
В частности, самые короткие трехмесячные ОВГЗ были размещены на 1,58 млрд грн, при этом ставка по ним повышена на 25 базисных пунктов – до 10,25% годовых.
От размещения шестимесячных ОВГЗ поступило на 3,22 млрд грн, ставка по ним выросла до 10,75% с 10,5% годовых неделей ранее.
Кроме того, от размещения облигаций сроком обращения один год поступило 5,13 млрд грн по ставке 10,62% годовых, что на 6 базисных пунктов выше, чем на прошлом аукционе.
Облигации сроком обращения полтора года размещены на 1,51 млрд грн под 11,75% годовых (+5 б.п.), двухлетние ОВГЗ – на 182,13 млн грн под 11,85% годовых (+18 б.п.), трехлетние ОВГЗ – на 398,23 млн грн под 12% годовых (+2 б.п.).
Также были размещены облигации с погашением в мае 2024 года на 299,71 млн грн под 12,15% и пятилетние облигации – на 2,17 млрд грн под 12,25% годовых (+7 б.п.).
Кроме того, Минфин разместил номинированные в долларах США облигации сроком обращения один год на $138,49 млн под 3,8% годовых.
Как сообщалось, неделей ранее Министерство финансов 15 декабря привлекло на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) рекордные 51,44 млрд грн.