Авиакомпания SkyUp запросила права на полеты в 5 стран Европы

Авиакомпания SkyUp запросил у Госавиаслужбы Украины права на выполнение регулярных рейсов по 11 маршрутам в пять стран Европы.

По данным регулятора, авиакомпания хочет летать из Киева в Остраву, Брно, Подгорицу, Марсель, Гамбург, Нюрнберг, Ганновер, Лондон, передает avianews.com.

Также SkyUp подала заявки на совершение перелетов из региональных аэропортов Украины: из Запорожья в Берлин, из Львова и Одессы в Мюнхен.

Комиссия Госавиаслужбы намерена рассмотреть заявки на заседании комиссии 29 декабря. На этом же заседании регулятор может лишить авиакомпанию Bravo Airways прав на маршруты Киев-Лондон, Киев-Нюрнберг и Anda Air на маршрут Киев-Нюрнберг, поскольку они не используются в течение последних 12 месяцев.

28 сентября комиссия Госавиаслужбы отказала SkyUp в выдаче прав на маршрут Киев-Марсель из-за отсутствия свободной квоты на этой линии.