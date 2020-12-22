За четыре года система ProZorro сэкономила госбюджету 150 миллиардов

В 2020 году Украина сэкономила 43 млрд грн на тендерах в ProZorro и заработала 11 млрд грн на аукционах "ProZorro.Продажи".

Результаты работы двух электронных систем торгов - ProZorro и "ProZorro.Продажи" - были обнародованы на совместной пресс-конференции государственных предприятий, передает Укринформ.

Так, благодаря электронным торгам на ProZorro в 2020 году государству удалось сэкономить 43,5 млрд грн. Это на 43% больше, чем годом ранее: за аналогичный период 2019 года было сэкономлено 30,5 млрд грн. При этом ожидаемая стоимость этих закупок выросла всего на 19% (с 698 млрд до 830 млрд грн).

Всего же за четыре года существования ProZorro система сэкономила госбюджету Украины 150 млрд грн.

"Во-первых, госучреждения увеличили эффективность расходования средств благодаря реализации обновленного закона "О публичных закупках". Новые правила начали действовать 19 апреля этого года. Благодаря снижению порога для обязательных закупок через систему ProZorro до 50 тыс. грн Украине уже удалось сэкономить 1,7 млрд грн. Еще 800 млн грн государственные учреждения сэкономили благодаря праву победителей торгов исправлять ошибки в тендерном предложении", - рассказал генеральный директор ГП "Прозорро" Василий Задворный.

Во-вторых, по его словам, в системе Prozorro появилось несколько новых заказчиков, которые очень эффективно проводят свои аукционы. В частности, впервые начали закупать товары и услуги на ProZorro предприятия государственного концерна "Укроборонпром", и они уже сэкономили на аукционах 600 млн грн.

Кроме того, ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", образовавшееся после анбандлинга "Нафтогаза", уже стало крупнейшим заказчиком на ProZorro и сэкономило на аукционах 5 млрд грн.

Впервые за ProZorro начали проходить централизованные закупки лекарств по программам Минздрава. ГП "Медицинские закупки Украины" сэкономило их уже более 1 млрд грн от ожидаемой стоимости, которая формировалась на основе прошлогодних цен.

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В свою очередь, ГП "ProZorro.Продажи" 2020 года принесло в бюджеты разных уровней 11 млрд грн, а всего за четыре года существования системы электронных аукционов этот показатель превысил 33 млрд грн.

"Несмотря на пандемию и все ограничения в Украине и мире, этот год был достаточно продуктивен. Организаторам прозрачных аукционов удалось реализовать имущества на 11 млрд грн. Например, очень хорошие результаты показала приватизация, которая в этом году принесла 3,6 млрд грн. Также рынок банкротства просто взлетел и принес 1,3 млрд грн", - отметил директор ГП "ProZorro.Продажи" Алексей Соболев.

По его словам, такие запущенные в 2020 году на "Prozorro.Продажи" новые рынки, как аренда государственного и коммунального имущества и продажа необработанной древесины, также уже показали свою эффективность. Например, если считать в годовых контрактах, аренда сгенерировала примерно 240 млн грн, продажа необработанной древесины - 577 млн ​​грн.

Кроме того, в этом году были эффективные продажи лицензий на пользование недрами. Этот рынок принес 787 млн ​​грн.

"Также 2020 год стал годом глобальных IT-изменений для "ProZorro.Продажи". Возросло количество организаторов и участников аукционов, появились новые направления, подключились новые маркетплейсы. В результате IT-команда "Prozorro.Продажи" полностью обновила систему электронных аукционов", - добавил Соболев.

ProZorro и "ProZorro.Продажи" - это два разных государственные предприятия. Они построены на принципах семьи ProZorro "все видят все", но занимаются разной деятельностью. Если ГП "ProZorro.Продажи" продает на электронных аукционах государственное и коммунальное имущество, то ГП "ProZorro" проводит тендеры на закупку товаров и услуг государственными учреждениями.