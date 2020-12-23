В Украине за сутки обнаружили более 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 23 декабря обнаружено 10 136 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также за прошедшие сутки в Украине с коронавирусом госпитализированы 2 979 человек; умерли от коронавируса 275 человек; выздоровели 15 372 человека.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 989 642 человека; выздоровели 615 660 человек; умерли от коронавируса 17 172 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1381), Запорожской (887), Киевской (809), Одесской (792) и Харьковской (591) областях.

Как сообщал БизнесЦензор, 22 декабря в стране за сутки зафиксировано 8 513 новых случаев коронавирусной болезни.