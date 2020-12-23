Суд обязал госисполнителей не забирать у РФ акции "Сбербанка"

Окружной админсуд Киева удовлетворил иск российского "Сбербанка" к Департаменту государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины и обязал госисполнителей воздержаться от совершения действий относительно обращения взыскания на акции украинской "дочки" "Сбербанка".

Об этом сообщает Finbalance.

16.09.2020 суд удовлетворил заявление "Сбербанка" об обеспечении иска в этом деле и запретил государственным и частным исполнителям в сводном исполнительном производстве №59036926 или в других исполнительных производствах, в которых должником является РФ, совершать любые действия, в т.ч. накладывать арест, производить описание или иные действия, направленные на обращение взыскания на акции украинской "дочки" "Сбербанка".

Кроме того, тогда суд запретил исполнителям принимать любые меры о наложении ареста и/или проведения описи движимого и/или недвижимого имущества, принадлежащих украинской "дочке" "Сбербанка", о наложении ареста на ее счета, денежные средства, ценные бумаги или права на ценные бумаги в любых финансовых или банковских учреждениях.

Согласно судебным материалам, в адрес украинской "дочки" "Сбербанка" поступило требование госисполнителя от 13.08.2020 предоставить детализированную информацию о структуре собственности финучреждения и приобретение акций российского "Сбербанка" Российской Федерацией.

Как уточняется, исполнитель в рамках исполнительного производства №59036926 получил заявление от одного из взыскателей с требованием наложить арест и обратить взыскание на 50% акций украинской "дочки" "Сбербанка", которая была мотивирована ссылкой на покупку Российской Федерацией в лице Министерства финансов РФ 50% акций российского "Сбербанка" (г. Москва), которому принадлежат 100% акций АО "Сбербанк" (г. Киев).

В рамках сводного исполнительного производства №59036926 компании Игоря Коломойского и его партнеров на основании решения Арбитражного суда Гааги от 02.05.2018 пытаются взыскать с РФ $159 млн компенсации за их недвижимость, отобранную в Крыму после аннексии украинского полуострова Россией.

В рамках указанного исполнительного производства накладывался арест на 99,77% акций "Проминвестбанка", принадлежащие российской госкорпорации ВЭБ.РФ (Внешэкономбанк), которые в марте 2020 года были проданы на бирже ПФТС за 268,7 млн грн для ООО "ФК "Фортифай".

Ранее украинская "дочка" "Сбербанка" приводила информацию, что в декабре 2019 года вступило в силу решение Хозсуда Киева от 10.10.2019 о снятии ареста с ее акций. Как отмечалось, в январе 2020 года депозитарное учреждение (Райффайзен Банк Аваль) в порядке добровольного исполнения судебного решения сняло арест с акций "Сбербанка".

В мае 2020 года НБУ заявлял, что ему стало известно о продаже центробанком России 50%+1 акций "Сбербанка России" для Министерства финансов РФ. Соответственно у украинской "дочки" "Сбербанка" сменился конечный владелец. Вместе с тем, вопреки требованиям украинского законодательства, Минфин РФ не уведомил Нацбанк за 3 месяца до приобретения существенного участия в АО "Сбербанк" о намерении такого приобретения и не согласовал с Нацбанком приобретение существенного участия в банке.

Глава российского Сбербанка Герман Греф неоднократно публично жаловался на невозможность продать дочерний банк в Украине.

Украинская "дочка" "Сбербанка" уже несколько лет находится под санкциями, как и "Проминвестбанк". Также санкции вводились против "ВТБ Банка" (обанкротился), "БМ Банка" (решил прекратить банковскую деятельность без ликвидации юрлица), ВиЭс Банке (его выкупил Сергей Тигипко).

Ранее в СМИ среди возможных покупателей украинской "дочки" "Сбербанка" называли, в частности, Валерия Хорошковского.