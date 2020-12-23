РФ планирует запретить ввоз из Украины элементов ходовой части вагонов, – СМИ

Россия планирует запретить импорт широкого спектра железнодорожной продукции из Украины.

К списку санкционных товаров, введенному правительством РФ в декабре 2018 года, предлагается добавить железнодорожные колеса, оси и заготовки, а также крупное вагонное литье, сообщает Коммерсант.

Сейчас против импорта в РФ колес производства украинского "Интерпайпа" Виктора Пинчука действуют заградительные пошлины, которые должны истечь в январе.

У российского рынка неприятие запрета импорта колес, по крупному литью позиция не однозначная: операторы против, а вагоностроители, производящие его сами, в целом за запрет.

Как стало известно изданию, украинские железнодорожные цельнокатаные колеса (ЦКК), колесные пары, заготовки, оси, а также крупное вагонное литье — боковые рамы и надрессорные балки — могут быть запрещены к ввозу в РФ.

До сих пор железнодорожной техники в санкционном списке РФ не было.

Украина — основной поставщик железнодорожных колес в ЕАЭС, объем импорта составил в 2019 году $270 млн, в январе—октябре 2020 года — $150 млн. Действие пошлины приостанавливалось почти на год, но в июле возобновилось, при этом ее срок действия истекает 21 января 2021 года.

Запрет на импорт в РФ продукции украинского машиностроения приведет к новым скачкам цен по широкой и наиболее важной номенклатуре дорогостоящих деталей, говорит источник среди покупателей. Этот эффект усилится прогнозируемым дефицитом деталей, предназначенных для масштабной программы ремонтов инновационных вагонов в ближайшие пять лет.