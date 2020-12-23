Telegram начнет монетизироваться со следующего года, – Дуров

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что Telegram начнет монетизироваться со следующего года.

Об этом Дуров написал в своем телеграм-канале.

По словам Дурова, количество пользователей Telegram приближается к отметке в 500 миллионов активных пользователей. Поэтому возникает вопрос: кто будет платить за этот рост, заявил Дуров.

"На протяжении большей части истории Telegram я оплачивал счета компании из личных сбережений. Но при текущих темпах роста Telegram находится на пути к миллиардам активных пользователей – и соответствующим расходам", - написал Дуров.

"Мы не собираемся продавать компанию, как это сделали основатели WhatsApp. Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса", - заявил Дуров.

Он пообещал продолжить рост Telegram.

"Чтобы выполнить пункты 1 и 2, со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво – большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения", - заявил Дуров.

По его словам, все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными.

"Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоёмкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно", - написал Дуров.

Он пообещал, что все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

"Помимо обмена сообщениями, в Telegram есть социально-сетевая составляющая. Массовые публичные каналы Telegram, построенные по принципу вещания "один ко многим", могут достигать миллионов подписчиков и имеют мало общего с традиционным обменом сообщениями. Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик", - заявил Дуров.

Он также добавил, что монетизация Telegram должна приносить пользу не только самой компании, но и всему сообществу.

"Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если – вдобавок к текущим бесплатным стикерам – появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счёт повышения качества сервиса", - считает Дуров.