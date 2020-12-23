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Fitch присвоило краткосрочный рейтинг выпускам облигаций Киева

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Fitch присвоило краткосрочный рейтинг выпускам облигаций Киева
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило муниципальным облигациям Киева серии "I" на сумму 570 млн грн (ISIN UA4000213847) и серии "J" на сумму 200 млн грн (ISIN UA4000213854) с фиксированным купоном в 11% и погашением соответственно 29 марта и 29 апреля 2021 года краткосрочный рейтинг "B".

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Рейтинг выпусков облигаций Киева находится на одном уровне с краткосрочным рейтингом дефолта эмитента (РДЭ) города, поскольку облигации представляют собой приоритетные необеспеченные обязательства и имеют равную очередность исполнения с другими приоритетными необеспеченными обязательствами города", – пояснило агентство.

Оно добавило, что РДЭ Киева сдерживаются суверенными РДЭ Украины ("B"/прогноз "Стабильный"), поскольку кредитоспособность города на самостоятельной основе выше – на уровне "b+".

Поступления от облигаций будут использоваться для финансирования капитальных расходов города.

Как сообщалось, государственные Укргазбанк и Укрэксимбанк выступают андеррайтером и соандеррайтером выпуска муниципальных облигаций Киева на общую номинальную сумму 1,496 млрд грн.

Срок обращения облигаций серии "K" – до 30 июля 2021 года, серии "L" – до 29 октября 2021 года. Объем серии "L" –300 млн грн, серии "K" – 296 млн грн.

Номинальная ставка доходности по всем облигациям установлена на уровне 11% годовых, выплата купона – ежеквартально, за исключением более короткого последнего купонного периода.

Нацбанк 1 декабря 2020 года облегчил банкам покупку муниципальных облигаций, в частности разрешив определять класс заемщика муниципалитета-эмитента ценных бумаг на основании его кредитного рейтинга.

Ранее в этом году НБУ внес муниципальные облигации в перечень обеспечения по рефинансированию, а в начале декабря облегчил банкам покупку муниципальных облигаций, разрешив считать их менее рисковым активом.

Джерело:  Интерфакс-Украина
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