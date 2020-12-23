Аэропорты Киева не приостанавливали работу из-за снегопада

Международный аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме, несмотря на снегопад в столице.

"Мы работаем сейчас в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе аэропорта агентству Интерфакс-Украина.

О работе в штатном режиме сообщили и в международном аэропорту "Киев" им.Игоря Сикорского (Жуляны).

В Киеве со среды, 23 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. С утра до вечера возможен мокрый снег, самые интенсивные осадки ожидаются днем.