Нацбанк начал выдавать рефинансирование под залог облигаций "Укравтодора"

Национальный банк Украины (НБУ) с 14 декабря ввел возможность включения в пул залогов по кредитам рефинансирования и в перечень ценных бумаг, которые могут выступать предметом репо, облигации серии "К", эмитированные "Укравтодором", и облигации внутренних местных займов.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, речь идет в частности о ценных бумагах, размещение которых было осуществлено под гарантию Кабинета министров в 2020 году, а также об облигациях внутренних местных займов Ивано-Франковска, Харькова и Львова, передает Интерфакс-Украина.

Указывается, что банки могут использовать указанные ценные бумаги в качестве залога по кредитам рефинансирования и в качестве предмета репо.

В пресс-службе Нацбанка подчеркнули, что к соответствующему пулу активов были включены не все имеющиеся на рынке выпуски ценных бумаг указанных эмитентов, а лишь строго определенный перечень облигаций ISIN.

Согласно сообщению, корректирующие коэффициенты для облигаций внутренних местных займов, номинированных в гривне, утверждены приказом НБУ от 27 августа 2020 №648-но, который вступил в силу с 7 сентября и совпадают с корректирующими коэффициентами для ОВГЗ в гривне.

В то же время корректирующие коэффициенты для облигаций "Укравтодора" утверждены приказом НБУ от 21 июля 2020 № 527-но, который вступил в силу с 22 июля, и обычно находятся ниже уровня корректирующих коэффициентов для ОВГЗ в гривне.

Соответствующие изменения утверждены решениями правления НБУ от 14 июля 2020 № 472-рш "О включении эмитированных "Укравтодором" облигаций в пул активов (имущества), обеспечивающих выполнение банками обязательств по операциям рефинансирования" и от 25 сентября 2020 № 602-рш "О включении эмитированных горсоветами облигаций внутренних местных займов в пул активов (имущества), обеспечивающих выполнение банками обязательств по операциям рефинансирования".

Как сообщалось, в октябре Государственное агентство автомобильных дорог "Украины" ("Укравтодор") завершило размещение облигаций под госгарантии на общую сумму на 13,74 млрд грн из запланированных 19,27 млрд грн, их выкупил государственный "Укрэксимбанк".