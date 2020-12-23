Каждый украинец заплатил в 2020 году по 3 тысячи на обслуживание госдолга, – Счетная палата

Каждый украинец за обслуживание госдолга в 2020 году оплатил по 3 тыс грн.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя выполнение государственного бюджета на 2020 год, передает пресс-служба ведомства.

По словам Пацкана, каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга.

Он отметил, что в государственном бюджете на 2020 год на погашение госдолга изначально было предусмотрено 346 млрд грн. А по факту, по состоянию на 1 декабря уже потрачено 357,4 млрд грн. И эта сумма к концу года вырастет.

"Из позитива – общий объем доходов в госбюджет за январь-ноябрь действительно вырос. Перевыполнение плана – на 3,3 млрд грн. Меньше оптимизма относительно расходов. В январе-ноябре расходы на 101 млрд грн меньше плана. Недовыполнение плана – это Государственная таможенная служба. Но хочу напомнить, что в апреле показатели бюджета были скорректированы. Доходы, например, были уменьшены на 116 млрд грн", – Валерий Пацкан.

Он подчеркнул, что последние месяцы происходило перевыполнение доходов Государственной налоговой службой. А самое большое невыполнение-в Государственной таможенной службе.

"Я хочу привести две цифры. Каждая седьмая гривна доходов госбюджета идет на обслуживание долга. Каждый украинец за обслуживание госдолга уплатил по 3 тыс грн. Другими словами, каждый из нас, вы, я, остальные украинцев в 2020 году потратили по 3 тысячи грн на обслуживание госдолга", – подчеркнул Пацкан.