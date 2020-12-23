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"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления на 14%

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"Нафтогаз" повысил цены на газ для поставщиков отопления на 14%
Оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК "Нафтогаз Украины" поставляет топливо в рамках исполнения специальных обязательств (ПСО), в декабре 2020 года составит 6 103,1 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и расходов на транспортировку), что на 13,54% или на 727,73 грн больше, чем в ноябре.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В компании напомнили, что цена газа для производителей тепла рассчитывается с учетом изменений котировок на европейских газовых хабах, в соответствии с постановлением Кабинета министров №867 от 19 октября 2018 года.

Как сообщалось, в ноябре НАК "Нафтогаз Украины" поставлял природный газ для производителей тепловой энергии по цене 5 375,37 грн за тыс. кубометров, в октябре цена составляла 5 374,1 грн за 1 тыс. куб. м.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.

В то же время обязанность "Нафтогаза" поставлять газ по цене, определенной по установленной Кабмином формуле, продлена до мая 2021 года.

Автор: Михайло Орлюк

Топ коментарі

  • Ustym Karmaliuk
    Дякуємо за обіцене зниження тарифів! шоб, ви ***** зелені, згоріли накуй!
  • cerise
    От логіка людська. Люди 60-70 років тому мозолі натирали, саджаючи посадки. А ******* недоумки мислять: піду поспилюю. І на скільки вистачить дерев при таких думках ідіотів?! А в 30-ті роки такі мислили? Закладу сусіда куркуля, а шо тут такого. Він он яку хату має.
  • Виктор Соколенко 006819fd
    "Взял пилочку...пошел в посадочку...напилял дровишек...и будет тебе счастье""
    Это же надо такую хрень предлагать. Вот от таких счастливых у нас скоро будет пустыня....Наших пару сельских "экономистов газа" повязали-вид у них не очень счастливый....
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