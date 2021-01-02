Конгресс США утвердил военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США вслед за Палатой представителей одобрил законопроект об оборонном бюджете, который ранее ветировал президент страны Дональд Трамп.

Документ, предусматривающий, в частности, введение дополнительных санкций против проекта газопровода "Северный поток 2", ещё до завершения голосования получил необходимые две трети голосов в верхней палате, сообщает Интерфакс-Украина.

Таким образом, бюджет считается одобренным, несмотря на вето главы государства.

Сенаторы для обсуждения вопроса об оборонном бюджете собрались на голосование 1 января, несмотря на то, что в США это - выходной день.

В итоге более 80 сенаторов высказались за то, чтобы обойти вето президента.

В Сенате и в Палате представителей за оборонный бюджет выступили как демократы, так и республиканцы. Именно это и позволило набрать достаточно голосов для преодоления президентского вето.

Американские СМИ отмечают, что это шестой раз в истории США с начала 2000 года, когда американский конгресс смог преодолеть президентское вето. Последний раз это произошло при президенте Бараке Обаме, когда он применил право вето на законопроект, который разрешал семьям погибших при терактах 11 сентября 2001 года подавать судебные иски против Саудовской Аравии.

Ранее в декабре обе палаты конгресса уже одобрили этот проект, причём - подавляющим большинством голосов. Однако 23 декабря Трамп наложил на него вето. По словам американского лидера, оборонный бюджет в нынешнем виде станет "подарком Китаю и России".

Законопроект предусматривает выделение $740,5 млрд на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии министерства энергетики США.

Кроме того, законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российских трубопроводных проектов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". В частности, санкции планируется вводить за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, предоставление страхования и перестрахования, а также услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопровода.

Документ также подразумевает введение санкций против Турции за приобретение российских ЗРС С-400. В частности, президенту предписывается в течение 30 дней после подписания закона об оборонных расходах ввести "пять или более санкций" в отношении тех турецких чиновников, которые принимали участие в процессе приобретения С-400.

Однако возражения Трампа против законопроекта не связаны с этими санкциями. Он, в частности, борется за отмену статьи 230 закона о телекоммуникациях 1996 года, которая освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за размещение пользовательского контента.

Также Трамп недоволен положениями, которые могут затруднить процесс вывода войск США из Афганистана и ФРГ. Недовольство у него вызывает и инициатива по переименованию военных баз и монументов в честь военачальников-конфедератов.