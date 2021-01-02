Сербия начала получать газ через "Турецкий поток"
Ранее российский газ в республику шел через Украину и Венгрию, сообщает Интерфакс.
Началась прокачка газа через пункт приема-сдачи газа Киреево/Зайчар на границе Болгарии и Сербии.
Прямую трансляцию запуска поставок, старт которым дал президент Сербии Александр Вучич, показало национальное информационное агентство Tanjug.
Речь идет о поставках 6 млн куб. м газа в сутки.
Газопровод "Турецкий поток", по которому российский газ идет через Черное море в Турцию и далее на юг Европы, заработал в январе 2020 года. Первыми газ по нему получили Турция, Болгария, Греция и Македония.
Строительство 474-километрового участка через Болгарию в Сербию затянулось на год из-за судов между строителями, пандемии. Позднее газ "Турецкого потока" через Сербию должен дойти до Венгрии, а потом и до Австрии.
В 2019 году Сербия купила у "Газпрома" 2,135 млрд куб. м газа; за 10 месяцев 2020 года отбор сократился на 41% - до 960 млн куб. м.