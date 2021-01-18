Нацкомиссия запланировала снижение тарифов на распределение газа для 14 компаний (обновлено)

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена одобрить решение о снижении тарифов на распределение газа для рядя операторов газораспределительных сетей.

Соответствующий проект постановления о пересмотре тарифов, в частности "Гадячгаза", "Закарпатгаза", "Лубныгаза" и еще 11 компаний, запланирован к рассмотрению на 19 января, передает Интерфакс-Украина.

Согласно обоснованию к проекту постановления, такое решения комиссия намерена принять, учитывая многочисленные обращения граждан, с целью недопущения социального напряжения среди населения и дополнительной защиты потребителей природного газа.

В случае утверждения проекта постановления, больше всего тарифы на 2021 год снизятся для ООО "Газовик" – почти на 30%, а также для АО "Лубныгаз" – на 27%, меньше всего – для ПАО "Гадячгаз" – на 3,5%.

В целом тарифы на распределение газа на текущий год планируется утвердить на уровне не выше 1,79 грн/куб. м, как ранее было анонсировано премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Планируемые к утверждению трифы операторов ГРС

№ Название оператора ГРС Действующий с 1 января 2021 года тариф, грн/куб.м Планируемый тариф, грн/куб.м, % снижения к действующему 1 ЧАО "Гадячгаз" 1,72 1,66 (-3,5% ) 2 АО "Закарпатгаз" 1,85 1,78 (-3,8) 3 АО "Ивано-Франковскгаз" 1,91 1,79 (-6,3%) 4 ЧАО "Коростышевгаз" 1,75 1,67 (-4,5%) 5 АО "Лубныгаз" 2,45 1,79 (-27%) 6 АО "Мелитопольгаз" 2,18 1,79 (-17,9%) 7 АО "Полтавагаз" 1,93 1,78 (-7,8%) 8 ЧАО "Тернопольгаз" 2,17 1,79 (-17,5%) 9 АО "Тисменицагаз" 2,37 1,79 (-24,5%) 10 ЧАО "Уманьгаз" 2,08 1,78 (-14,4%) 11 АО "Харьковгаз" 1,9 1,79 (-5,8%) 12 АО "Черновцыгаз" 2,3 1,78 (-22,6%) 13 ООО "Газовик" 2,55 1,79 (-29,8%) 14 АО "Николаевгаз" 1,95 1,79 (-8,2%)

Как сообщалось, ранее в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает ограничения Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), тарифа на распределение газа облгазов на уровне 1,79 грн/куб. м.

На заседании 18 января Кабинет министров установил предельную цену на газ для населения до конца отопительного сезона на уровне 6,99 грн за кубометр.

Минимальная цена газа для населения с января выросла до 6,99 грн за кубометр (с НДС), тогда как в декабре она составляла 5,95 грн. Максимальная цена достигла 10,8 грн за куб. м, по сравнению с максимальной ценой в 9,05 грн в декабре.

Напомним, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа. Отмена регулирования цен на газ для населения предусматривалась программой сотрудничества с МВФ.