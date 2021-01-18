Шмыгаль допустил передачу "Укрэнерго" Министерству энергетики при одном условии

Возвращение НЭК "Укрэнерго" в управление Министерства энергетики возможно после Передачи НАЭК "Энергоатом" в подчинение Кабинета министров.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Можно передать генерацию под Кабмин, и тогда можно сосредоточить всех операторов и регуляторов под координацией Минэнерго. В таком случае оно сможет формировать политику, стать координатором и оператором энергетического рынка, отрасли, а уже генерация корпоратизована и управляется как государственный бизнес", – сказал Шмыгаль.

Премьер напомнил, что в соответствии с Третьим энергопакетом ЕС, во избежание конфликта интересов, управляющий операторами и регуляторам не может управлять генерацией.

По его словам, целью правительства является передача "Энергоатома" под его управление и дальнейшая корпоратизация по аналогии с НАК "Нафтогаз".

При этом Шмыгаль подчеркнул, что преобразование "Энергоатома" в государственное акционерное общество не означает его приватизацию.

"Об этом речь вообще не идет", – сказал премьер.

Вместе с тем он акцентировал внимание, что при передаче НАЭК Кабмину "формирование политики и операционная координация в любом случае будет оставаться на Минэнерго".

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Как сообщалось, ранее стало известно, что и.о. министра энергетики Юрий Витренко предлагает передать в управления Минэнерго "Укртранснафту", "Укрэнерго" и "Магистральные газопроводы Украины".

Сейчас оператор системы передачи НЭК Укрэнерго" находится под управлением Министерства финансов.

Против передачи "Укртранснафты" министерству выступил "Нафтогаз", заявив, что это может привести к кросс-дефолту по обязательствам группы на 64 млрд грн.