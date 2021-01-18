Рыночные цены на электроэнергию подскочили после наступления холодов
Согласно данным ГП "Оператор рынка", на торгах на рынке "на сутки вперед", запланированных на 19 января, средневзвешенная цена на электроэнергию составляет 1698,08 грн за МВт-ч, передает Интерфакс-Украина.
На прошлой неделе максимальная цена электроэнергии на РСВ в ОЭС Украины была зафиксирована 13 января на уровне 1610,28 грн за МВт-ч, однако рынок при этом в течение недели был крайне волатильным.
Рост цен с понедельника был вызван наступлением морозов и увеличением спроса на электроэнергию.
При этом, несмотря на предыдущие заявления и.о. министра энергетики Юрия Витренко о намерении запустить в работу с понедельника газомазутные энергоблоки, согласно оперативным данным "Укрэнерго", по состоянию на 15:00 18 января газомазутные блоки №5-6 Трипольской и №6-7 Углегорской ТЭС ("Центрэнерго") находились в резерве, а № 5 и №7 Запорожской АЭС ("ДТЭК Энерго") ‒ в аварийном ремонте.
Как сообщалось, ранее НЭК "Укрэнерго" прогнозировало возможный рост энергопотребления в Украине в часы пик с наступлением морозов на 3 ГВт ‒ до 25 ГВт.
Согласно прогнозам "Укрэнерго", максимальное потребление электроэнергии в Украине (с учетом "Бурштынского острова") по состоянию на 18:00 18 января может составить 25 ГВт, по состоянию на 18:00 19 января – 24,2 ГВт.