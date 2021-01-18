Крупнейшие сети АЗС продолжили повышать цены на автогаз

Розничные сети АЗС 18 января повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-40 копеек за литр, вследствие чего средняя стоимость автогаза по Украине выросла до 12,61 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, консолидированная сеть "Приват", владеющая самым большим количеством газовых модулей, в среднем повысила цены на 12-13 копеек – до 11,97-12,00 грн/л. Самое большое повышение цен в этой сети зафиксировано в Кировоградской и Черкасской областях, где стоимость автогаза выросла на 65 коп. и 40 коп. — до 12,15 грн и 11,95 грн за литр соответственно. В других областях цена выросла на 10-35 коп./л.

В сети WOG автогаз подорожал на 22 коп. – до 13,50 грн за литр.

Сеть "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия, за исключением Днепропетровской, Одесской и Полтавской областей, повысила цены на 10-30 копеек – до 12,39-12,5 9 грн/л.

Сети AMIC, KLO, UPG, BVS, "Рур Групп", "Фактор", "Татнефть-АЗС-Украина", "Овис", Mango и Motto также повысили цены на автогаз на 10-40 копеек за литр.