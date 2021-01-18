Долги по зарплате сократилась на 700 миллионов после выплат шахтерам, – Минэкономики

По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 7 декабря 2020 года до 3,1 млрд грн по состоянию на 11 января 2020 года.

Об этом сообщает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

17 декабря 2020 ода в Минэкономики было проведено очередное заседание Межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате, в течение которого было принято решение о введении немедленные меры для сокращения этой задолженности на предприятиях государственного сектора экономики.

Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали Донецка (299 млн грн), Львовская (169 млн грн) и Харьковская (97 млн ​​грн) области. Наибольшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.

По городу Киеву, которое является пятой административной единицей по размеру задолженности по заработной плате (337 млн ​​грн), этот показатель уменьшился лишь на 10,2 млн грн.

Львиная доля (89,1%), или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности. Из них предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия "Укравтодора" - на 54 млн грн, и предприятия "Укроборонпрома" - почти на 43 млн грн, который является крупнейшим должником (587 млн ​​грн) в разрезе центральных органов власти Украины.

Как сообщалось, после 20 декабря планировалось перечисление 1,4 млрд грн дотаций из госбюджета на погашение долгов по зарплате шахтерам государственных угольных предприятий.