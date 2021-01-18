Украина осуществила аварийные поставки электроэнергии в Беларусь из-за остановки блока АЭС

НЭК "Укрэнерго" осуществило поставки электроэнергии в Беларусь в рамках аварийной помощи из-за остановки первого блока БелАЭС.

Об этом глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус сообщил на своем канале в Telegram.

"Вчера Украина предоставила аварийную помощь Республике Беларусь для обеспечения стабильной работы энергосистемы соседней страны. Такая аварийная помощь составляла 200 МВт в период 18:42-18:50 и 300 МВт в период 18:50-19:00", – сообщил Герус.

По словам депутата, такая ситуация была обусловлена аварийным отключением энергоблока Белорусской АЭС от энергосистемы.

"Всего аварийная помощь продолжалась 18 минут, но помогла стабилизировать работу белорусской энергосистемы", – добавил Герус.

По данным Минэнерго Беларуси, первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети 16 января в 19:02 после срабатывания системы защиты генератора в ходе опытно-промышленной эксплуатации, сообщает БЕЛТА.

Как сообщалось,НЭК "Укрэнерго" и государственное производственное объединение (ГПО) "Белэнерго" (белорусский оператор системы передачи) 30 декабря 2020 года подписали новые договоры о поставках электроэнергии в рамках предоставления/получения аварийной помощи в режиме параллельной работы ОЕС Украины и ОЭС Беларуси.

Обновленные договоры начали действовать с 1 января 2021 года. Они предусматривают порядок формирования цены на электроэнергию аварийной помощи с учетом действующих национальных законодательств обеих стран.