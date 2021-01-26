Одесский порт сократил перевалку грузов в прошлом году на 8%

Одесский морской торговый порт в 2020 году перевалил 23,37 млн тонн грузов, что на 7,8% меньше, чем за 2019 год.

Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за этот период порт сократил перевалку экспортных грузов на 9,7% –до 16,86 млн тонн, импортных – на 1,7%, до 5,18 млн тонн, передает Интерфакс-Украина.

При этом перевалка транзитных грузов в прошлом году снизилась на 4,5% – до 1,13 млн тонн, тогда как каботажных –на 10,8%, до 200,77 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском порту за указанный период сократилась на 5,1% – до 1,75 млн тонн, сухих и сыпучих грузов – сократилась на 28,7%, до 7,65 млн тонн.

В то же время перевалка тарно-штучных грузов возросла на 9,4% – до 13,96 млн тонн. Перевалка контейнеров за 2020 год выросла на 0,4% и составила 652,21 тыс. TEU.

Напомним, в 2019 году Одесский морской порт перевалил 25,34 млн тонн грузов, что на 16,8% больше, чем за 2018 год.

Одесский порт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га. В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.