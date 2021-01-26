Американская компания подала иск к адвокату Трампа на $1,3 миллиарда

Американская компания по производству автоматических урн для голосования Dominion Voting Systems подала иск на $1,3 миллиарда против адвоката бывшего президента Дональда Трампа Руди Джулиани, обвинив его в клевете из-за заявлений о масштабном мошенничестве на президентских выборах.

Ранее эта же компания подала иск против адвоката предвыборного штаба Трампа Сидни Пауэлла, также обвинив его в распространении ложных теорий заговора о выборах, которые Трамп проиграл демократу Джо Байдену, передает Голос Америки.

Высокопоставленный сотрудник Dominion Эрик Кумер также подал иск о диффамации против штаба Трампа, заявив, что ему пришлось скрываться из-за угроз со стороны сторонников Трампа.

Dominion требует от Джулиани компенсацию в размере $1,3 млрд, утверждая, что из-за его заявлений миллионы людей считали, будто компания украла их голоса.

Dominion заявила, что подала иск, "чтобы расставить все по местам" и "постоять за себя, за своих сотрудников и за избирательный процесс".

На прошлой неделе группа видных адвокатов обратилась к судебным органам Нью-Йорка с просьбой приостановить действие адвокатской лицензии Джулиани, поскольку он делал ложные заявления в ходе судебных процессов после выборов и призывал сторонников Трампа участвовать в "суде поединком" незадолго до штурма Капитолия США 6 января .

В иске Dominion говорится, что компания потратила $565 тыс. на частную охрану, чтобы защитить сотрудников, которым угрожали.

Компания Dominion основана в 2002 году, является крупным производителем автоматических урн для голосования. Во время выборов 2020 года различные машины ее производства использовались более чем в двух десятках штатов.

Как сообщалось, Руди Джулиани в последние годы неоднократно посещал в Украину. По его словам, эти поездки были связаны со сбором информации для защиты президента США Дональда Трампа от возможного импичмента. В том числе Джулиани встречался с нынешним главой Офиса президента Андреем Ермаком, а также народным депутатом Андреем Деркачем, который впоследствии был признан американскими властями действующим российским агентом.

По данным СМИ, причиной для этих встреч был поиск адвокатом Трампа компромата на его конкурента на президентских выборах Джо Байдена.



